60% DI SCONTO sul caricatore da auto compatibile con tutti i dispositivi USB

I caricabatteria da auto sono accessori da viaggio ormai indispensabili da portare sempre con sé per ricaricare la batteria dello smartphone, del tablet e di altri eventuali dispositivi elettronici. Oggi su Amazon è possibile acquistare il Caricatore da auto INIU con il 60% di sconto e quindi al prezzo stracciato di 7,19 euro.

A differenza della maggior parte dei caricabatteria da auto, questo modello è dotato di una porta USB-C PD e una porta USB QC quindi può caricare velocemente non solo tutti i dispositivi USB standard ma anche tutti i nuovi dispositivi USB-C iPhone e Android. L’offerta, quindi, è da non perdere!

Caricatore da auto INIU: caratteristiche e funzionalità

Il caricatore da auto INIU si contraddistingue per la sua elevata compatibilità con quasi tutti i dispositivi elettronici in circolazione. Inoltre, supportando PD 3.0 & QC 3.0 e le altre tecnologie di ricarica principali, permette di caricare tutto più velocemente che mai. Basti pensare che può caricare fino all’80% di batteria in 30 minuti, cioè quattro volte più velocemente dei normali caricatori da 4,8A. La potenza massima raggiungibile è di 30 W e, quindi, consente l’alimentazione anche di un iPad Pro in pochissimo tempo.

Il corpo interamente realizzato in lega perfettamente anodizzato è resistente all’usura ed esteticamente elegante. Presenta un pollice di dimensioni: ciò vuol dire che è il 58% più piccolo rispetto ai suoi concorrenti e può essere comodamente riposto nel cruscotto o collegato all’accendisigari. La luce LED blu all’interno delle porte del dispositivo è, invece, studiata per localizzarlo nel veicolo durante la guida notturna.

Il caricatore INIU offre anche la massima sicurezza all’auto e agli altri dispositivi: l’eccellente sistema SmartProtect a 15 strati offre, infatti, protezioni da sovracorrente, sovratensione e sovraccarico, oltre al controllo della temperatura. Ricordate che oggi su Amazon è possibile acquistare questo caricabatteria super funzionale con il 60% di sconto e quindi a soli 7,19 euro, un prezzo che più basso non poteva essere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.