5 prodotti per Neo Patentati IMPERDIBILI

Hai preso da poco la patente, oppure tuo figlio ha raggiunto da poco questo traguardo? Ecco una piccola guida su 5 prodotti per neo patentati da avere assolutamente quando si è alla guida di un’automobile. Scopri di più.

Dopo aver superato la prova pratica, si diventa a tutti gli effetti un guidatore. Questo comporta libertà di movimento, ma anche responsabilità – soprattutto quando si è neo patentati. Ecco qui un elenco di 5 prodotti immancabile nell’auto di un neo patentato, che ti faciliteranno la guida e ti aiuteranno in diverse situazioni.

Sensore di parcheggio

Si può essere molto sciolti alla guida, ma ancora un po’ rigidi nei parcheggi: questo sensore di parcheggio ti aiuterà a diventare sempre più preciso giorno dopo giorno, al piccolo prezzo di 29.99€.

Contrassegno Adesivo P – Principiante

La sicurezza alla guida si acquisisce con il tempo, e per guidare in tranquillità meglio avvertire gli altri guidatori con il contrassegno P. Per soli 8€ ne puoi avere 2, uno perfetto per la parte posteriore e uno per la parte anteriore.

Triangoli di sicurezza LED

Perché accontentarsi del semplice triangolo, quando puoi averne uno con 4 modalità di illuminazione? Estremamente versatile e impermeabile, tuo a sole 21,99€.

Porta cellulare da cruscotto

Alla guida non bisogna mai distrarsi, ma per seguire il navigatore puoi utilizzare questo comodo porta cellulare da cruscotto con silicone antiscivolo, oggi al 20% di sconto per sole 15,99€.

Antifurto meccanico Bullock

Parcheggiare e godersi le serate va bene, purché in sicurezza: acquista l’eccellenza Bullock in questo antifurto meccanico con sistema blocca pedale al 17% di sconto, pagandolo solo 73,20€.

Non perdere l’occasione: acquista l’antifurto Bullock e tutti gli altri articoli indispensabili per neo patentati che trovi su Amazon per metterti alla guida senza pensieri e in completa sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.