IN VIAGGIO CON I BIMBI: 5 oggetti GENIALI E IMPERDIBILI

Viaggiare in auto con i bambini può essere dura: ecco 5 oggetti per rendere la vacanza e gli spostamenti comodi, intelligenti, e soprattutto confortevoli per i tuoi piccoli. Scoprili tutti.

Lunghi viaggi in auto possono stancare i più piccoli o portarli ad avere un po’ di frustrazione per la situazione, e anche mamma e papà devono organizzarsi al meglio per non far mancare nulla ai bambini. Ecco 5 oggetti salva-vita geniali e imperdibili.

Scaldabiberon portatile da auto

A marchio Chicco, questo scaldabiberon si attacca direttamente all’accendisigari e in pochi minuti garantisce la temperatura ideale del latte senza surriscaldamento. È anche un comodissimo scalda-pappa! Tuo a sole 39.99€.

Poggiatesta per auto e per passeggino

Non c’è niente di più scomodo che dormire storti… ma con questo poggiatesta simpatico e colorato, i tuoi bambini ronferanno sereni in auto per sole 16.99€.

Tavolino gioco da viaggio portatile

Un simpatico tavolino da viaggio che si apre e diventa un appoggio per giocare, disegnare, guardare cartoni sul tablet e molto altro. Imperdibile per sole 30.99€.

Vasino da viaggio e riduttore

Quando scappa… scappa! Non sempre però si può fare in strada. Ecco la genialata: un vasino portatile completo di salviettine, spugna, sacca impermeabile e sacchetti biodegradabili. Diventa anche un riduttore per WC! Tuo a soli 36.97€.

Seggiolino auto richiudibile e portatile per ogni auto

Prevedi di cambiare spesso auto durante il viaggio oppure viaggi in una automobile non di tua proprietà? Chicco Fold&Go è il seggiolino auto perfetto per bambini dai 3 anni in su, che si chiude come una valigetta e può essere installato ovunque facilmente. 159€ grazie allo sconto del 20%.

Cosa aspetti? Acquista uno di questi geniali accessori per viaggiare serenamente con il tuo bambino e garantirgli il massimo comfort in automobile.

