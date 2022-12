5 idee regalo a marchio FERRARI per appassionati

Libri, zaini, vestiti, profumi e addirittura orologi di lusso: esiste un mondo dietro al marchio Ferrari, e qui abbiamo raccolto 5 idee regalo originali e irresistibile che ti conquisteranno e conquisteranno chiunque le riceva. Scopri di più.

Della Scuderia Ferrari c’è davvero di tutto, e mai come sotto Natale ogni occasione si rivela buona per acquistare gadget che ci ricordino la grande passione per il cavallino rampante e per le rosse fiammanti più amate da chi segue la Formula Uno. Scopri di seguito i 5 articoli selezionati per appassionati.

Maglietta della collezione ufficiale di Formula 1

La meravigliosa maglietta firmata Scuderia Ferrari con il merchandising del 2022 del team Charles Leclerc può essere tua a soli 65€. Disponibili le taglie dalla S all XXL.

Zaino team 2022 Scuderia Ferrari

Capiente, nero con profili rosso fuoco e logo del cavallino ben in vista nella parte anteriore, firmato PUMA. Lo zaino fa parte del merchandising ufficiale 2022 e costa solamente 52.50€ grazie al 30% di sconto presente sul sito.

Libro Ferrari: Storia di una passione rampante

Hai già tutto brandizzato Ferrari? Allora ciò che manca è solo cultura e approfondimento sul tema: acquista questo libro per 18€ su Amazon.

Eau De Toilette da 125ml Scuderia Ferrari Black

Un profumo decisamente maschile dai toni agrumati in una splendida boccetta nera pece con logo del cavallino che risalta nella parte anteriore: acquista il profumo per sole 21€ grazie allo sconto del 39% Amazon.

Orologio con cronografo al quarzo

Resistente all’acqua a 5 ATM Può essere indossato durante la doccia o il nuoto, splendido con il quadrante rosso e i profili neri in silicone. Tuo a soli 184.50€ grazie allo sconto del 18%.

Cosa aspetti? Acquista l’orologio o gli altri gadget a marchio Ferrari per un natale… rosso fiammante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.