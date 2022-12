5 gadget GENIALI per superare l’inverno in auto

Il freddo è un problema in auto? Scopri questi 5 gadget imperdibili da tenere sempre con te per contrastare ghiaccio, neve e freddo.

C’è chi ama l’inverno e chi, invece, ne vede solo i lati negativi. Se la magia della neve è indubbiamente affascinante, non si può affermare altrettanto quando ghiaccio e neve colpiscono la propria auto. Ecco 5 gadget per sopravvivere serenamente in auto alle temperature rigide.

SEDILE RISCALDATO PER AUTO

È il prodotto più venduto su Amazon per la sua categoria, e sicuramente non a caso: il coprisedile riscaldato per auto è tuo a soli 28€ per darti comfort e calore mentre sei alla guida. Adatto a tutti i tipi di veicoli e con attacco tramite accendisigari.

SPRAY ANTI GHIACCIO PARABREZZA AUTO

Il tempo stringe e devi correre a lavoro? Utilizza questo spray elimina ghiaccio adatto durante la stagione invernale per soli 11€. Studiato appositamente per eliminare il ghiaccio da portiere e serrature.

RASCHIETTO PER IL GHIACCIO

Non si può non tenere in auto nei mesi invernali: questa spatola e raschietto per il ghiaccio è ergonomico e semplice da usare, e può essere tuo con uno sconto del 10% da scalare ai suoi 16€ originali.

COPERTURA PARABREZZA ANTI GHIACCIO

Per eliminare il problema della formazione del ghiaccio alla radice, acquista questa copertura parabrezza per auto antighiaccio con magnete e copertura per specchietto retrovisore. Tua a soli 21€.

RISCALDATORE PORTATILE PER AUTO CON FILTRO ANTIAPPANNAMENTO

Il riscaldamento dell’auto proprio non ti basta? Aiutati con questo riscaldatore portatile per auto con filtro antiappannamento per sbrinamento veloce, con ventola di riscaldamento automatico e supporto a ventosa. Tuo con il 10% di sconto da applicare.

Cosa aspetti? Acquista uno di questi 5 gadget, oppure regalateli tutti per vivere un inverno senza intoppi e che non ti blocchi mai in auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.