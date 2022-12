I 4 migliori monopattini elettrici (anche EXTRA LUSSO)

Si sente moltissimo ormai parlare di monopattini elettrici, soprattutto come regalo di Natale. Sapevi che ne esistono alcuni di case automobilistiche molto famose… persino a marchio Lamborghini? Scoprili tutti in questa piccola guida.

Mobilità alternativa sì, ma con classe. I monopattini elettrici si trovano ormai ovunque e a qualsiasi prezzo, ovviamente con caratteristiche che cambiano molto a seconda delle prestazioni native e anche del produttore. In questa guida ti facciamo scoprire monopattini elettrici a marchio Jeep, Ducati e persino a marchio Lamborghini, più un modello Xiaomi: prodotti top di gamma per chi non ama accontentarsi.

Monopattino elettrico JEEP SENTINEL

Leggero e compatto, con due freni indipendenti e frecce integrate, motore da 350 W e autonomia di 30km: il monopattino elettrico JEEP Sentinel è tuo a soli 454.99€.

Monopattino elettrico DUCATI PRO

Con frecce direzionali integrate, freno elettrico e freno a disco, motore 350 W e ruote da 10” per la massima stabilità in strada: tuo con il 26% di sconto a 478.99€.

Monopattino elettrico XIAOMI

30 km di autonomia e velocità fino a 25km/h per un supporto fino a 100kg, con display integrato e pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 8,5 pollici: tuo a 500€ grazie al 5% di sconto.

Monopattino elettrico Automobili LAMBORGHINI

Una vera e propria eccellenza della mobilità alternativa: Monopattino elettrico Alext, motore da 500 W, frecce direzionali, batteria 600Wh, peso massimo supportato da 120kg e ruote da 11” tubeless per un’aderenza in strada davvero straordinaria. Un motore potentissimo e massimo comfort a marchio LAMBORGHINI, per 1.299€ pagabili anche a rate con Amazon.

Non attendere oltre: i monopattini elettrici per tutte le tasche (più l’extra-lusso a marchio Lamborghini) sono perfetti per essere messi sotto l’albero di natale e per far felici parenti e amici con un regalo di assoluto pregio.

