140 EURO DI SCONTO sul monopattino elettrico pratico e super leggero

Se volete muovervi in città in maniera veloce e sostenibile, vi consigliamo l’Argento E-Scooter Active marcato EVO. In occasione del Black Friday, il monopattino elettrico di ultima generazione è disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale grazie al super sconto del 30%.

Invece che pagarlo 469,00 euro, lo potrete acquistare a soli 329,00 euro risparmiando sul prodotto ben 140 euro! È effettuabile il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out ed, in più, con l’acquisto si ha accesso ad una promozione speciale che permette di attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi ed ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Argento E-Scooter Active EVO: caratteristiche e funzionalità

Da anni Argento e-Mobility è in prima linea nella rivoluzione della micro mobilità elettrica. I suoi prodotti unici, progettati e disegnati in Italia, garantiscono performance professionali, alti standard di sicurezza ed ecosostenibilità. Il modello di monopattino elettrico marcato EVO e super scontato su Amazon è pratico e leggero, ideale per essere trasportato senza sforzo negli spostamenti quotidiani. Il telaio realizzato in acciaio pesa solo 15,7 Kg e, grazie al sistema di easy folding, può essere chiuso in poche semplici mosse.

Il motore brushless da 350 W permette di affrontare percorsi stradali urbani fino ad una pendenza massima del 15%, mentre gli pneumatici da 10” consentono l’attraversamento di qualsiasi tipo di strade comprese quelle più irregolari. È munito di frecce direzionali e di un fanale anteriore a tecnologia LED per vedere gli ostacoli presenti eventualmente sul percorso e segnalare la propria presenza anche a lunga distanza così da essere sicuri anche nelle ore notturne. Acquista il monopattino elettrico Solo per altri pochissimi giorni l’Argento E-Scooter Active EVO è disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale grazie al super sconto del 30%. La spedizione è completamente gratuita ed è effettuabile il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

