12 strumenti in 1 con l’Attrezzo multiutensile IN SCONTO su Amazon!

Siete a corto di idee per i regali di Natale? Per i maschietti di casa potete optare per un prodotto dai mille usi da portare sempre con sé per ogni evenienza. Parliamo dell’Attrezzo multiutensile 12 in 1 targato Hinshark ad oggi disponibile ad un prezzo super conveniente su Amazon grazie ad uno sconto del 10%.

La spedizione è completamente gratuita, con ritiro disponibile presso i punti di ritiro adibiti, ma vi ricordiamo che lo sconto applicato al checkout è v alido fino al 4 dicembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Martello multiutensile Hinshark: componenti e funzionalità

L’Attrezzo multiutensile 12 in 1 targato Hinshark fornisce assistenza e supporto tecnico per qualsiasi piccola manutenzione e lavoretto di casa.

È alto solo 5 pollici, con una struttura in acciaio inossidabile robusta, ergonomica e leggera, quindi si adatta comodamente alla mano. Può essere conservato comodamente in tasca ma è dotato anche di una custodia protettiva nera in nylon che si attacca alla cintura per trasportarlo facilmente quando si è in campeggio o in qualsiasi attività all’aria aperta.

Lo strumento è super versatile essendo dotato di ben 12 utensili: un mini martello, un artiglio per unghie, pinze, pinze ad ago, un potatore, un coltello, un coltello seghettato, una lima, un cacciavite a testa piatta, un cacciavite a croce, un apribottiglie.

Grazie a tutti gli utensili, con un unico articolo è possibile tagliare, fare leva, piantare chiodi, aprire idranti, rompere le facciate di vetro o tagliare tende di corda in fughe pericolose. L’attrezzo, ovviamente, è perfetto anche per i piccoli lavori di casa e per qualsiasi attività fai-da-te.

Se volete far contento marito, papà o semplicemente un amico, l’Attrezzo multiutensile 12 in 1 targato Hinshark è il regalo perfetto. Ad oggi è disponibile ad un prezzo super conveniente su Amazon grazie ad uno sconto del 10% ma affrettatevi: la promozione applicata al checkout è valida fino al 4 dicembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.